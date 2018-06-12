Трамп показал Ким Чен Ыну будущее КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам подписания совместного заявления с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что в ходе встречи продемонстрировал ему на iPad видеоролик, в котором демонстрировались возможности, открывающиеся в КНДР с точки зрения торговли недвижимостью, передает CNN.

«Например, у них есть прекрасные пляжи. Вы видите это повсюду, где бы они не стреляли пушками в океан. Я сказал - «боже, посмотрите на этот вид». Разве это не прекрасное место для многоквартирных домов? Я сказал - «вместо этого, у вас могут быть лучшие отели в мире», — сказал Трамп.

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Трамп сказал, что призвал северокорейского лидера подумать о ситуации с точки зрения торговли недвижимостью.

По словам американского лидера, на Ким Чен Ына произвело впечатление то, что он увидел.

Ранее Трамп заявил о приостановке введения сотен санкций против КНДР.