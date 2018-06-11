В Госдуме предложили симметричный ответ на новые санкции США

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что на санкции США, которые 11 июня были введены против пяти российских IT-компаний и трех физических лиц, необходим адекватный симметричный ответ, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против России.

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«На такие надуманные действия надо отвечать абсолютно адекватно и симметрично», — сказал Чепа.

Политик отметил, что IT-компании, попавшие под санкции, во многом выполняют информационные функции. По его мнению, распространение информации является проблемой для «пропаганды» Соединенных Штатов. Чепа посчитал, что власти США будут пытаться заблокировать все информационные каналы, которые предоставляют «не ту информацию».

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин назвал причины для введения санкций.