В Совфеде отреагировали на решение G7 принять новые ограничительные меры против России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал намерение стран «большой семерки» ввести новые ограничительные меры в отношении России, передает РИА «Новости».

По его словам, российская экономика готова к подобным мерам.

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«Россия, наша экономика давно готовы к новым санкциям, ко всему. Не думаю, что мы понесем потери», — сказал Джабаров.

Сенатор также отметил «инерционность» лидеров «семерки».

«Они обвиняют нас в дестабилизации, однако если бы не Россия, не ее борьба с ИГ, ситуация рухнула бы. Дестабилизацию создает как раз сама «семерка», — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности ввести новые санкции против России.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.