В Совфеде отреагировали на решение G7 принять новые ограничительные меры против России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал намерение стран «большой семерки» ввести новые ограничительные меры в отношении России, передает РИА «Новости».
По его словам, российская экономика готова к подобным мерам.
«Россия, наша экономика давно готовы к новым санкциям, ко всему. Не думаю, что мы понесем потери», — сказал Джабаров.
Сенатор также отметил «инерционность» лидеров «семерки».
«Они обвиняют нас в дестабилизации, однако если бы не Россия, не ее борьба с ИГ, ситуация рухнула бы. Дестабилизацию создает как раз сама «семерка», — сказал Джабаров.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности ввести новые санкции против России.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.