Путин: Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин подтвердили высокий уровень отношений, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. Он отметил, что подтверждение улучшения отношений между России и Китаем имеет серьезное значение не только для двух стран, но и для всего мира.

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По словам главы государства, в 2018 году Россия и Китай могут выйти на уровень товарооборота в $100 млрд.

Ранее сообщалось, что Путин приступил к работе во второй день саммита ШОС.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита стран ШОС.