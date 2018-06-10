Трюдо пригрозил Трампу жестким ответом на нечестные тарифы

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пригрозил американскому президенту Дональду Трампу жестким ответом, в случае, если американская сторона продолжит вводить заградительные пошлины на сталь и аллюминий, передает РИА «Новости».

«Если президент (США) продолжит вводить нечестные тарифные барьеры, мы жестко ответим», — сказал Трюдо.

Реклама

С этим заявлением канадский премьер выступил по итогам саммита G7.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада ввела пошлины в 270% на американские молочные продукты и добавил, что ожидает выход США из «нечестных» торговых сделок со странами G7.

Министр финансов США Стивен Мнучин призвал Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых были введены пошлины на импорт стали и алюминия.