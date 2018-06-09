Путин поддержал идею Монголии построить через ее территорию газопроводы в КНР

Президент России Владимир Путин положительно оценил предложение Монголии построить через свою территорию нефте- и газопроводы из России в Китай. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — сказал Путина.

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Он также отметил, что в подобных случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование подобного проекта.

Ранее сообщалось, что полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поставил задачу увеличить товарооборот между Дальним Востоком России и Монголией в 12 раз, до $500 млн.