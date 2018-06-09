Чистый отток капитала из России вырос до $23 млрд

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Чистый отток капитала из России в период с января по май вырос на 23,9% и составил $23,3 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-мае 2018 года, по предварительным данным, составил $23,3 млрд (в январе-мае 2017 года — $18,8 млрд) и более чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами», — заявили в ЦБ.

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Также регулятор отметил, что если в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы, в текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по апрель вырос на 17,3%.