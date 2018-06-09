Папа Римский предупредил об опасности энергии для цивилизации

Папа Римский заявил, что использование энергии может привести к уничтожению цивилизации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Цивилизация требует энергии, но ее использование не должно уничтожить цивилизацию», — сказал папа Франциск.

Он также призвал глав энергетических компаний не утолять «жажду энергии» за счет роста бедности.

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«Качество воздуха, уровень моря, состояние запасов пресной воды, климата и равновесие хрупких экосистем не могут не иметь отражение в том, как люди удовлетворяют свою жажду энергии, к несчастью, с тяжелыми последствиями. Чтобы утолить ее, непозволительно увеличивать настоящую жажду воды, бедность и социальную изоляцию», — добавил понтифик.

Ранее сообщалось, что Папа Римский пригласил глав нефтяных компаний обсудить изменение климата.