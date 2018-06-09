Аксаков рассказал, когда могут принять закон о страховании жилья

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций может быть принят в июне текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас идет согласование поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению. Пока все идет нормально, разногласий, вроде, нет. Рассчитываю если не в июне, то в июле закон принять», — сказал Аксаков.

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Он также добавил, что закон утвердит создание определенного фонда, который будет перестраховываться за счет отчислений от страхования жилья всех остальных страховых компаний.

Ранее сообщалось, что Минстрой поддерживает инициативу о страховании жилья в России.