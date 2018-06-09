Официальный курс евро снизился на 43 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 10 июня, снизился на 42,62 коп., до 73,36 руб., курс доллара уменьшился на 32,49 руб., до 62,34 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам c 10 июня, уменьшилась по сравнению с показателем на субботу на 37,05 коп., составив 67,30 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2278 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,9%, до 1153 пункта.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до $76,85 за баррель.

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