МЭР подготовило стратегию для создания крупных городских агломераций
Минэкономразвития разработало «Стратегию пространственного развития» для создания крупных городских агломераций. Об этом пишет газета «Известия».
Как стало известно, крупными агломерациями планируют сделать города с населением 100–500 тыс. человек.
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«Согласно проекту, валовый региональный продукт (ВРП) отдельных субъектов России, в которых располагаются центры экономического роста, может ежегодно расти на 3,7% после 2025 года вместо 1% сейчас», — сообщает издание.
В прошлом году экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сообщил, что развитие российских городов и агломераций станет «хитом» следующего десятилетия.