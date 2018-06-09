Путин рассказал об активном развитии торгового сотрудничества с Таджикистаном

Президент России Владимир Путин заявил, что торговое сотрудничество России и Таджикистана активно развивается. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В первом квартале этого года товарооборот прибавил свыше 18%. Так что работа идет достаточно активная», — сказал Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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Президент отметил, что российской компании вложили в экономику Таджикистана почти $2 млрд.

Ранее Путин сообщил, что он планирует осенью посетить Узбекистан.

По словам главы Узбекистана, визит российского президента запланирован на октябрь.

Как стало известно, Путин в рамках встречи с главой КНР Си Цзиньпином приготовил и попробовал традиционные блюда китайской кухни.