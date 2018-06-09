WSJ: Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти
Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти после двухлетнего сокращения производства сырья. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Уточняется, что по сравнению с общим объемом производства нефти в Саудовской Аравии новые объемы добычи не существенны.
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«Но это знаменует собой резкий поворот для Эр-Рияда, возглавлявшего коалицию крупных производителей нефти, которые на протяжении последних двух лет сильно сократили производство сырья», — сообщает издание.
Эксперты ожидают, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравии может понизить цены.
Ранее сообщалось, что правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день.