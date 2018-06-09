Суд арестовал квартиры и машины братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы арестовал имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. В пресс-службе не стали уточнять детали судебного постановления, например, марки автомобилей.

Реклама

Ранее сообщалось, что суд продлил арест братьям Магомедовым до 5 августа.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества, а также в хищениях и растрате бюджета, ущерб составляет 2,5 млрд руб.