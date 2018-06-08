Россельхознадзор заподозрил Турцию в реэкспорте яблок

Турция может поставлять в Россию яблоки из санкционных стран. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Сложившаяся ситуация свидетельствует о возможных поставках из Турции продукции из стран, в отношении которых действуют временные ограничения, установленные президентом и правительством России», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что в связи с этим делегация Россельхознадзора посетила Турцию с рабочим визитом.

В российском ведомстве отметили, что после проведенной инспекции Турция резко сократила импорт яблок на территорию России.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может ограничить поставки томатов из Турции из-за нарушения фитосанитарных норм.