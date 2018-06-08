Турция сообщила об ответных мерах на пошлины США

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что власти начнут антидемпинговые расследования в отношении американских компаний. Об этом пишет газета Hurriyet.

Уточняется, что данные меру буду приняты в ответ на введение США пошлин на сталь и аллюминий.

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«Как США смотрят на нашу продукцию, так и мы будем смотреть на их товары. Мы работаем над процессом начала антидемпинговых расследований в отношении американских компаний», — сказал Зейбекчи.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Франция и Канада мешают ведению международной торговли.