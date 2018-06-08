Фондовый рынок России положительно отреагировал на заявление Трампа по G8

Фондовый рынок России замедлил снижение после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снижался на 0,7%, до 2299,77 пункта.

Индекс РТС падал на 0,98%, до 1159,77 пункта.

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Курс доллара вырос на 4 коп., до 62,46 руб.

Курс евро понизился на 25 коп., до 73,39 руб.

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Ранее Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в формат переговоров G8.

Трамп сделал данное заявление после слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она считает невозможным возврат России в G8.