Фондовый рынок России положительно отреагировал на заявление Трампа по G8
Фондовый рынок России замедлил снижение после заявления президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи снижался на 0,7%, до 2299,77 пункта.
Индекс РТС падал на 0,98%, до 1159,77 пункта.
Реклама
Курс доллара вырос на 4 коп., до 62,46 руб.
Курс евро понизился на 25 коп., до 73,39 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Ранее Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в формат переговоров G8.
Трамп сделал данное заявление после слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она считает невозможным возврат России в G8.