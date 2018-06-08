Медведев оценил идею регулирования краудфандинга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что жесткое регулирование в сфере краудфандинга не всегда полезно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что стоит проработать периодичность аудита в зависимости от тех сумм, которыми оперирует НКО.

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«Здесь упоминалась тема, связанная с регулированием краудфандинга и некоторых других современных явлений. Здесь надо посмотреть, надо это в каком-то жестком варианте регулировать или нет», — сказал Медведев.

Он также добавил, что когда власти пытаются все зарегулировать, «обычно выходит криво».

В марте сообщалось, что группа депутатов и членов Совфеда внесла в Госдуму законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге).