Набиуллина заверила в устойчивости негосударственных пенсионных фондов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила, что система негосударственных пенсионных фондов в России в целом устойчива. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается негосударственных пенсионных фондов, в целом система устойчива. На банковском секторе действует режим санации, сейчас принят механизм санации для страховых компаний, для НПФов его нет, но здесь может быть и острота чуть меньше», — сказала Набиуллина.

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Она также добавила, что Центробанк продолжает обсуждать тему создания механизма санации НПФов.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) передаст Негосударственным пенсионным фондам 162,9 млрд руб. в рамках переходной кампании до 1 апреля этого года.