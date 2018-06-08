Центробанк намерен продолжить ужесточать регулирование валютных кредитов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит политику ужесточения регулирования по валютным кредитам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается нашего ужесточения регулирования по валютным кредитам, мы проводим эту политику и будем проводить ее», — сказала Набиуллина.

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Она также отметила, что подобные действия будут иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности в целом и стабильности банковской системы.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что министерство выступает против запрета на валютное кредитование.

Он также добавил, что Минфин поддерживает политику Банка России по ужесточению регулирования валютного кредитования.