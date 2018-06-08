В ЦБ рассказали о «родовых травмах» российской банковской системы
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что у российской банковской системы две «родовых травмы». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мне кажется, что «родовых травм» у нашей банковской системы, строго говоря, две. Первая — это банки, собственники которых рассматривают (кредитную организацию) как источник средств для своих других проектов», — сказала Юдаева.
По словам зампреда ЦБ, второй «родовой травмой» являются невыстроенные институты корпоративного управления.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что основной объем недобросовестных банков после очистки банковской системы с рынка выведен.
Также глава ЦБ отметила, что большую часть работы по оздоровлению крупнейших игроков российской банковской системы можно считать завершенной.