Путин пригласил Си Цзиньпина на ВЭФ

Президент Россси Владимир Путин пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ждем председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке», — сказал Путин.

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Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Россия и Китай обсудили приватизацию «Совкомфлота».

Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом, в рамках которого он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.