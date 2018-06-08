ЦБ обеспокоен занижением ставок вкладов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор беспокоит возможность некоторых банков занижать ставки вкладов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Речь, скорее, идет о механизмах, каким образом обеспечить справедливую конкуренцию на рынке получения вкладов. Нас беспокоит, что действительно некоторые банки здесь, можно так сказать: «Мы будем демпинговать, и, пользуясь своим статусом, привлекать средства по достаточно низким уровням», — сказала Набиуллина.

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Она также подчеркнула, что ЦБ должен к этому вопросу внимательно подойти.

Ранее Набиуллина сообщила, что Центробанк пока может обойтись без повышения ключевой ставки.

Она также отметила, что регулятор может начать медленнее снижать ставку, если понадобится.