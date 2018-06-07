«Газпром» задался вопросом, с кем обсуждать тарифы на транзит газа через Украину

В «Газпроме» хотят понять, с кем именно вести переговоры по тарифам на транзит газа через Украину. Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, передает РИА «Новости».

Речь идет о поставках газа через Украину в ЕС после 2019 года, когда истекает действующий контракт.

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«Объемы [поставок] через Украину будут определяться фактором, о котором говорил президент нашей страны, что должны быть экономически приемлемые условия, это касается не только уровня тарифа, но и гарантий соблюдения этого тарифа», — подчеркнул Медведев.

Зампред правления «Газпрома» также отметил, что Украина заявила о своем переходе на европейское законодательство.

«И тогда, вы понимаете, что тариф будет устанавливать государственный регулятор. Тогда с кем вести переговоры — с регулятором, с кем?» — спросил Медведев.

При этом он добавил, что даже на эти вопросы пока нет ответов.

Ранее сообщалось, что в «Газпроме» не исключили пересмотр решения арбитража по спору с «Нафтогазом».