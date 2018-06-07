Макрон рассказал о «коммерческой войне» с США

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что коммерческая война с США недопустима. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я еще раз скажу президенту (США Дональду) Трампу, что принятые меры, контрпродуктивны, в том числе для экономики его страны. Есть еще один принципиальный вопрос для меня: мы не можем вести коммерческую войну с союзниками», — сказал Макрон.

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Он также отметил, что необходимо искать выход из сложившейся ситуации.

«Коммерческая война плоха для всех, начиная с американских работников», — добавил Макрон.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что введенные США новые пошлины на сталь и алюминий по сути являются санкциями против своих партнеров.