Путин негативно относится к национализации всей нефтянки
Президент России Владимир Путин заявил во время «прямой линии», что национализация нефтяных компаний в России негативно отразится на экономике.
«Это сложный и очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам во всей экономике. Там все не так просто», — сказал Путин.
Реклама
Он также отметил, что «кому бы ни принадлежали предприятия, они должны быть эффективными и работать в рамках закона».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин поддерживает национализацию частных предприятий.