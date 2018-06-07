Путин негативно относится к национализации всей нефтянки

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Президент России Владимир Путин заявил во время «прямой линии», что национализация нефтяных компаний в России негативно отразится на экономике.

«Это сложный и очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам во всей экономике. Там все не так просто», — сказал Путин.

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Он также отметил, что «кому бы ни принадлежали предприятия, они должны быть эффективными и работать в рамках закона».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин поддерживает национализацию частных предприятий.