Путин спросил у Гордеева, почему корову называют говядиной
В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин прочитал один из вопросов пользователей с экрана в студии: «почему корову называют говядиной»
16-я «прямая линия» длится уже более 3,5 часов. Путин начал зачитывать адресованные ему вопросы.
Президент попросил вернуть в студию по видеосвязи вице-премьера Алексея Гордеева, который до этого отвечал на вопрос про свалки.
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Вице-премьер оказался не в курсе. Гордеев рассмеялся и отметил, что этот момент надо уточнить.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
7 июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным. Организаторам поступило более 2 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.