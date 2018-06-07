Путин спросил у Гордеева, почему корову называют говядиной

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В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин прочитал один из вопросов пользователей с экрана в студии: «почему корову называют говядиной»

16-я «прямая линия» длится уже более 3,5 часов. Путин начал зачитывать адресованные ему вопросы.

Президент попросил вернуть в студию по видеосвязи вице-премьера Алексея Гордеева, который до этого отвечал на вопрос про свалки.

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Вице-премьер оказался не в курсе. Гордеев рассмеялся и отметил, что этот момент надо уточнить.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

7 июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным. Организаторам поступило более 2 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.