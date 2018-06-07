Путин пообещал исправить программу снижения ипотечной ставки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что власти исправят ситуацию, которая возникла со снижением ипотечной ставки для многодетных семей.

Глава семейства Дмитрий Верховский задал вопрос президенту об ипотеке: ставка ипотечного кредита, который взяла семья — 13%. Он спрашивает, почему программа по снижению ставки с 13% до 6% не распространяется на его семью, и предлагает изменить 9-й пункт программы, который вводит формальное ограничение на льготу для семей, у которых более 3-х детей.

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«Я обязательно переговорю на этот счет с председателем правительства. Мы это сделаем. Мы исправим эту ситуацию», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Ранее Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей при появлении второго и третьего ребенка.