Министра финансов Украины отправили в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку министра финансов страны Александра Данилюка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, за такое решение проголосовали 254 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что он предложил Верховной раде уволить главу министерства финансов страны.

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По словам премьер-министра Украины, внешний долг страны — ее главная экономическая проблема.

Он отметил, что фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло в долг $26 млрд.