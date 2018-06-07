Министра финансов Украины отправили в отставку
Верховная рада Украины отправила в отставку министра финансов страны Александра Данилюка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, за такое решение проголосовали 254 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что он предложил Верховной раде уволить главу министерства финансов страны.
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По словам премьер-министра Украины, внешний долг страны — ее главная экономическая проблема.
Он отметил, что фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло в долг $26 млрд.