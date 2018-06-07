Путин: кабмин одобрил обнуление НДС на перелеты в регионы Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин заявил на «прямой линии», что правительство одобрило обнуление НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока.
«Решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера было принято правительством, а именно — решение об обнулении НДС на эти перевозки», — сказал Путин.
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Он также отметил, что это существенный шаг к снижению стоимости билетов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Ранее Путину рассказали во время «прямой линии» о проблеме оттока населения из Дальнего Востока.
Также главе государства сообщили, что все хорошие дальневосточные участки забрали чиновники.