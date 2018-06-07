Путин назвал новые пошлины США санкциями

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Президент России Владимир Путин заявил на «прямой линии», что введенные США новые пошлины на сталь и алюминий по сути являются санкциями против своих партнеров.

«Разве европейские партнеры Вашингтона что-то «аннексировали», — спросил президент.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

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Ранее сообщалось, что сенаторы Соединенных Штатов предложили рассмотреть законность принятого президентом США Дональдом Трампом решения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Данный документ внес сенатор Боб Кокер. Составители заявления призвали проверить, имеет ли Трамп право вводить пошлины по собственному усмотрению без согласия конгресса.