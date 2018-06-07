Путин надеется, что чиновники не забрали все хорошие участки Дальнего востока

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Президенту России Владимиру Путину рассказали во время «прямой линии» о проблеме оттока населения из Дальнего востока.

Также главе государства сообщили, что все хорошие дальневосточные участки забрали чиновники.

«Говорить, что все хорошие участки забрали чиновники... Надеюсь, что это не так, но мы еще раз обязательно проверим», — сказал Путин.

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Он пообещал, что систему выдачи дальневосточного гектара будут совершенствовать.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

В прошлом году сообщалось, что в России впервые отозвали право на «дальневосточный гектар».