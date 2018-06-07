Путин оценил целесообразность введения налога с продаж

<img src="//img.gazeta.ru/files3/359/11789359/upload-06-pic905-895x505-26089.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил на «прямой линии», что налог с продаж приведет к росту инфляции и будет давить на экономику.

«У нас такой налог был — налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан, потому что это неизбежно приведет к значительному росту инфляции», — сказал Путин.

Реклама

Он подчеркнул, что возможность введения такого налога обсуждалась и в правительстве, и на экспертном уровне. Президент отметил, что участники дискуссии убедились в том, что введение такой нормы нецелесообразно.

Ранее Путин рассказал о задаче налоговых маневров.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.