Путин оценил целесообразность введения налога с продаж
Президент России Владимир Путин заявил на «прямой линии», что налог с продаж приведет к росту инфляции и будет давить на экономику.
«У нас такой налог был — налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан, потому что это неизбежно приведет к значительному росту инфляции», — сказал Путин.
Реклама
Он подчеркнул, что возможность введения такого налога обсуждалась и в правительстве, и на экспертном уровне. Президент отметил, что участники дискуссии убедились в том, что введение такой нормы нецелесообразно.
Ранее Путин рассказал о задаче налоговых маневров.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.