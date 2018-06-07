Путина спросили об изменении НДФЛ

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Президент России Владимир Путин заявил на «прямой линии», что прогрессивная шкала НДФЛ неэффективна.

«Мы много думали на этот счет (изменение НДФЛ)», — сказал Путин.

Президент полагает, что введение прогрессивной шкалы налогообложения было признано неэффективным.

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«Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве. Давайте не будем забегать вперед», — добавил Путин.

Ранее Путин рассказал, когда кабмин должен принять план развития экономики.

Он подчеркнул, что России нужно 8 трлн руб. на реализацию планов развития экономики.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.