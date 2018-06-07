Путин рассказал, когда кабмин должен принять план развития экономики

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Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что правительство должно принять план развития экономики этой осенью.

Он подчеркнул, что России нужно 8 трлн руб. на реализацию планов развития экономики.

Президент также добавил, что он выступает за персонификацию ответственности министров за реализацию экономических планов.

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Ранее Путин сообщил, что инфляция в России находится на исторически низком уровне.

Глава государства отметил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики. Путин подчеркнул, дальнейший рост экономики России гарантирован.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.