Путин рассказал, когда кабмин должен принять план развития экономики
Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что правительство должно принять план развития экономики этой осенью.
Он подчеркнул, что России нужно 8 трлн руб. на реализацию планов развития экономики.
Президент также добавил, что он выступает за персонификацию ответственности министров за реализацию экономических планов.
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Ранее Путин сообщил, что инфляция в России находится на исторически низком уровне.
Глава государства отметил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики. Путин подчеркнул, дальнейший рост экономики России гарантирован.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.