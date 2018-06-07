Путин объяснил небольшие изменения в правительстве

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос ведущего о небольших изменениях в новом составе правительства.

По словам президента России, план развития России готовился правительством на протяжении последних, как минимум, полутора лет.

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Владимир Путин отметил, что невозможно было «на 100% зачистили все правительство».

«Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет», — отметил Путин.

Он объяснил, что необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития России.

«Я думаю что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день», — заключил российский президент.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.