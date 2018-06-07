Путин напомнил об исторически низкой инфляции

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Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что инфляция в России находится на исторически низком уровне.

Он также добавил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики. Президент подчеркнул, дальнейший рост экономики России гарантирован.

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Ранее Путин в ходе ответа на первый вопрос на «прямой линии» рассказал, какая сейчас полоса в России: белая или черная.

«В какой полосе мы сейчас находимся? Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но и в природе нет абсолютно чистых цветов», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.