Путин напомнил об исторически низкой инфляции
Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что инфляция в России находится на исторически низком уровне.
Он также добавил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики. Президент подчеркнул, дальнейший рост экономики России гарантирован.
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Ранее Путин в ходе ответа на первый вопрос на «прямой линии» рассказал, какая сейчас полоса в России: белая или черная.
«В какой полосе мы сейчас находимся? Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но и в природе нет абсолютно чистых цветов», — сказал Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.