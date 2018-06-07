Банк России собирается пересмотреть концепцию надзора за банковскими холдингами

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ намерен пересмотреть концепцию надзора за банковскими и финансовыми холдингами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что с развитием финансового рынка усиливается взаимозависимость финансовых организаций разных его сегментов.

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«Они образуют группы, иногда с формализованными отношениями собственности, но зачастую просто за счет устойчивых бизнес-связей. Недобросовестные игроки используют регуляторный арбитраж как между секторами, так и между финансовыми организациями одного сегмента», — сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что ЦБ не намерен отказываться от идеи блокировки выезда за рубеж недобросовестных банкиров.