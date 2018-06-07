Набиуллина сообщила о выводе основного объема недобросовестных банков с рынка

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основной объем недобросовестных банков после очистки банковской системы с рынка выведен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате работы по очищению банковской системы основной объем недобросовестных банков с рынка выведен», — сказала Набиуллина.

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Также глава ЦБ отметила, что большую часть работы по оздоровлению крупнейших игроков российской банковской системы можно считать завершенной.

Ранее глава Банка России сообщила, что большая часть работы по очистке банковского сектора выполнена.

Она также подчеркнула, что на данный момент выявляются единичные случаи недобросовестного поведения.