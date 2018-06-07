ЦБ пообещал не допустить формирования пузырей на рынке кредитования

<img src="//img.gazeta.ru/files3/230/11700230/upload-SIZ_4591-pic905-895x505-8813.jpg">

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не допустит формирования пузырей на рынке кредитования населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также отметила, что низкие темпы экономического роста и неясность конкретных точек роста являются дополнительным вызовом для финансовой системы.

Реклама

Глава Центробанка добавила, что ипотечный рынок — это единственный кредитный рынок «по уровню развития которого Россия существенно отстает от стран со сравнимой экономикой».

«Мы будем внимательно следить и при необходимости принимать меры, чтобы не допустить здесь формирование пузырей», — сказала Набиуллина.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал об отсутствии «пузыря» на рынке потребительского кредитования.