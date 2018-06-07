ЦБ пообещал не допустить формирования пузырей на рынке кредитования
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не допустит формирования пузырей на рынке кредитования населения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также отметила, что низкие темпы экономического роста и неясность конкретных точек роста являются дополнительным вызовом для финансовой системы.
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Глава Центробанка добавила, что ипотечный рынок — это единственный кредитный рынок «по уровню развития которого Россия существенно отстает от стран со сравнимой экономикой».
«Мы будем внимательно следить и при необходимости принимать меры, чтобы не допустить здесь формирование пузырей», — сказала Набиуллина.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал об отсутствии «пузыря» на рынке потребительского кредитования.