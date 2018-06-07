Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2324 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,6%, до 1184 пункта.

Стоимость нефти повышалась на 0,6%, до $75,83 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 35,07 коп., до 72,86 руб., курс доллара увеличился на 2,42 коп., до 62,0064 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 17,11 руб., составив 66,89 руб.

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