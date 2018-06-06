Источник сообщил о согласовании ключевых параметров налогового маневра

Российский вице-премьер Дмитрий Козак согласовал с нефтяниками ключевые параметры налогового маневра, предполагающего отмену вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов, передает РИА «Новости» со ссылкой на участника совещания в правительстве.

«Были зафиксированы ключевые параметры налогового маневра в отрасли — отмена вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для НПЗ», — рассказал участник встречи.

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