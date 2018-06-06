«Известия»: чиновники считают свои зарплаты слишком маленькими

Чиновники считают, что их оклады должны быть на 60% больше, чтобы квалифицированные кадры шли на госслужбу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ и Всемирного банка.

Уточняется, что для прихода на госслужбу высококвалифицированных специалистов необходимо увеличить текущий уровень выплат на 75%.

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В свою очередь региональные чиновники назвали справедливой прибавку к зарплате в размере 25–30%.

В декабре текущего года глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается существенная диспропорция в оплате труда чиновников.