ФНБ России снизился почти на 1%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за май текущего года снизился в рублях на 0,9%, до 3,928 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как стало известно объем ФНБ в долларах упал на 1,8%, до $62,747 млрд.

По состоянию на 1 мая 2018 года объем ФНБ составлял 3,963 трлн руб.

Реклама

Уточняется, что в мае Минфин разместил на депозиты в ВЭБе средства фонда на 105,3 млн руб. на финансирования проекта строительства нового аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове.

Ранее лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который запрещает размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США.