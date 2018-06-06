Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,44% и составил 24 908,71 пункта.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,13%, до 2 752,51 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ понизился на 0,01% и составил 7 637,31 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 35,07 коп., до 72,86 руб., курс доллара увеличился на 2,42 коп., до 62,0064 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 17,11 руб., составив 66,89 руб.

Цена нефти марки Brent растет на 1%, до $76,1 за баррель.

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