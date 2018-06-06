Компании предложили лишить ФАС право регулировать тарифы

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что «Транснефть», НОВАТЭК и НЛМК обратились с просьбой передать полномочия по тарифному регулированию министерству экономического развития. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе ФАС отметили, что просьба компаний означает, что антимонопольное ведомство задевает серьезные интересы бизнеса.

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«Когда руководители крупнейших российских компаний недовольны действиями ФАС по ревизии завышенных тарифов, сдерживанию их роста и повышению прозрачности системы и поэтому пишут председателю правительства России, это означает, что мы задели их серьезные интересы», — заявили в ФАС.

Ранее глава ФАС рассказал о крайней мере сдерживания цен на бензин.