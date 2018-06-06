Moody`s: банковская система России выдержит еще одну волну санкций

Младший управляющий директор банковской группы по региону EMEA в рейтинговом агентстве Moody`s Ярослав Совгира заявил, что российская банковская система сможет выдержать еще одну волну санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во-первых, мы считаем, что банковская система (России) в целом является и будет продолжать являться устойчивой к санкциям, если только санкции не будут совсем серьезными», — сказал Совгира.

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Он также подчеркнул, что если после еще одной волны санкций пойдет вторая или третья, «то банковская система начнет ослабевать, терять капитал».

«Наш прогноз по банковской системе России в целом стабильный. Но есть два лагеря банков: сильные и слабые банки. С течением времени банки, которые были сильные, становятся еще сильнее, а которые были слабыми — еще сильнее ослабевают», — добавил Совгира.

Ранее сообщалось, что Центробанк не исключил сохранения антироссийских санкций в следующие три года.