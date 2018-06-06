Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 29 мая по 4 июня составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,7%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,7%, пшено — на 1%, куры — на 0,8%, рис — на 0,4%, свинину, баранину и маргарин — на 0,3%.

Реклама

Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,1%, гречневая крупа — на 0,5%, чай — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%: белокочанная капуста подорожала на 11,8%, лук и морковь — на 3,2-3,8%, картофель и яблоки — на 0,7-1,2%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4,5% и 4% соответственно.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в мае осталась на уровне 2,4%.