NYT: Китай готов закупить товары из США на $70 млрд при отказе Трампа от пошлин

КНР готова закупить сельхозпродукцию, товары промышленного производства и энергоносители из США на $70 млрд в течение первого года, после того как Вашингтон откажется от введения пошлин. Об этом пишет The New York Times.

Соответствующее предложение было сделано во время встречи в Пекине вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра торговли США Уилбура Росса.

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В Китае заявили, что сделка станет возможной лишь в случае отказа США от введения пошлин и других ограничений. Однако со стороны Соединенных Штатов пока не поступало заявлений о готовности их отменить.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины Китая и Канады на американскую сельхозпродукцию неприемлемы.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не могут себе позволить поражения в торговой войне.