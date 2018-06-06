«Антонов» заявил о невозможности производства Ан-124 в России

На Украине государственное самолетостроительное предприятие «Антонов» заявило о невозможности производства самолета Ан-124 «Руслан» на российской территории. Об этом пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу организации.

Согласно заявлению предприятия, для модернизации самолета нужно внести изменения в типовую конструкцию, при этом детальной информацией о самолетах Ан-124-100 обладает только разработчик, т.е. ГП «Антонов».

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«Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», — подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что украинское предприятие не собирается восстанавливать сотрудничество по работе над «Русланом» с российской стороной.

Ранее в ОАК назвали решаемой задачей возобновление производства Ан-124 «Руслан».